В Китае полностью искоренили добычу криптовалюты

По данным издания Focus, теперь в Китае полностью запрещена добыча криптовалюты. В ближайшие дни на территории провинции свернут работу всех криптомайнинговых ферм. Провинция Аньхой, расположенная на востоке Китая, находится всего в трёх часах езды от Шанхая на высокоскоростном поезде.





Hefei Media Group сообщает, что через три года потребность провинции Аньхой в электроэнергии увеличится и достигнет 73,14 млн кВт•ч, а на сегодняшний день провинция способна обеспечить 48,4 млн кВт•ч. Если не запретить майнинг, то наступит самый настоящий энергетический кризис.





Около месяца назад борьба с добычей криптовалюты в Китае распространились на юго-западную провинцию Сычуань, где власти приказали закрыть крупные криптофермы. Аналогичные меры предприняли власти Внутренней Монголии, Цинхая, Синьцзяна и других провинций.





пишет ru.oxu.az Власти провинций ссылаются на озабоченность проблемами энергоемких производств и загрязнения окружающей среды. Китайские майнеры биткойнов используют уголь и гидроэлектроэнергию в зависимости от сезона. Именно использование угля привлекло внимание правительства, которое стремится уменьшить углеродный след Китая,ru.oxu.az



