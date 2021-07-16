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В Китае полностью искоренили добычу криптовалюты

16.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аньхой стала последней китайской провинцией, объявившей о полном запрете майнинга криптовалюты. Власти провинции заявили, что этот шаг поможет ослабить острую нехватку электроэнергии в течение следующих трех лет.

По данным издания Focus, теперь в Китае полностью запрещена добыча криптовалюты. В ближайшие дни на территории провинции свернут работу всех криптомайнинговых ферм. Провинция Аньхой, расположенная на востоке Китая, находится всего в трёх часах езды от Шанхая на высокоскоростном поезде.

Hefei Media Group сообщает, что через три года потребность провинции Аньхой в электроэнергии увеличится и достигнет 73,14 млн кВт•ч, а на сегодняшний день провинция способна обеспечить 48,4 млн кВт•ч. Если не запретить майнинг, то наступит самый настоящий энергетический кризис.

Около месяца назад борьба с добычей криптовалюты в Китае распространились на юго-западную провинцию Сычуань, где власти приказали закрыть крупные криптофермы. Аналогичные меры предприняли власти Внутренней Монголии, Цинхая, Синьцзяна и других провинций.

Власти провинций ссылаются на озабоченность проблемами энергоемких производств и загрязнения окружающей среды. Китайские майнеры биткойнов используют уголь и гидроэлектроэнергию в зависимости от сезона. Именно использование угля привлекло внимание правительства, которое стремится уменьшить углеродный след Китая, пишет ru.oxu.az
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Аньхой стала последней китайской провинцией, объявившей о полном запрете майнинга криптовалюты. Власти провинции заявили, что этот шаг поможет ослабить острую...
 
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