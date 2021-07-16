Как «Друзья Беларуси» из конгресса США могут помочь белорусам избавиться от деспотизма

По мнению политолога Джейсона Джея Смарта и директора Института мира по вопросам России и стратегической стабильности Дональда Дженсена, создание нового двухпартийного кокуса внутри Палаты представителей может привести к утверждению новых законов в отношении режима Лукашенко и введению новых санкций.



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Инициативных групп или кокусов в конгрессе, как пишет «ГА», почти сто. Они, в отличие от комитетов, являются неформальными объединениями законодателей на добровольной основе и количество их участников не ограничено.

По мнению Дженсена, «этот кокус может оказывать давление с целью выделения финансовой помощи для поддержки гражданского общества в Беларуси, они также могут стать для белорусской оппозиции своеобразной платформой, чтобы рассказывать всему миру об ужасных вещах, которые происходят в Беларуси».

Дженсен обратил внимание на тот факт, что «российское влияние в Беларуси гораздо сильнее, чем, например, в Украине».

По его мнению, оппозиция в Беларуси выступает против Лукашенко, но не настроена против России, а по этому об этих факторах нельзя забывать.

В свою очередь Смарт отметил, что «Друзьям Беларуси» удастся добиться для Светланы Тихановской приглашения в Белый дом. По его словам, «обе палаты Конгресса контролируются демократами — таким образом, у подобной заявки от кокуса больше шансов быть рассмотренной и одобренной в администрации. Уже очевидно, что белорусский режим утратил свою легитимность, а поддержка оппозиции будет расти».

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