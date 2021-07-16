Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки произошло 8 пожаров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре легкового автомобиля Peugeot 406 1996 года выпуска в Бресте поступило спасателям 15 июля в 15.05. Огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля.

Поздним вечером того же дня на линию 101 поступила информация о пожаре в нежилом доме в д. Любищицы Ивацевичского района. Огнь повредил кровлю, перекрытие и имущество в доме, также повреждены крыши двух деревянных хозяйственных строений, уничтожен микроавтобус Mercedes Sprinter 2007 года выпуска.

Причины возгораний устанавливаются.

Всего за минувшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 8 пожаров, при которых повреждено 5 строений.-0-