При Брежневе - «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». При Путине - Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

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По его информации, такое решение было принято из-за положительного отклика среди большого количества военнослужащих, которые имеют родственников на Украине или же украинские корни. Отмечается, что все российские военнослужащие разделяют тезис о единстве трех народов: русского, украинского и белорусского.





В связи с обсуждениями и повышенным вниманием к статье, в Минобороны решили внести ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.





Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.



