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Что нового представят Лукашенко в проекте Конституции. Подробности

16.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Воскресенский заявил, что на сайте его организации «Круглый стол демократических сил» опубликованы итоговые предложения конституционной комиссии.

То есть то, что будет представлено в начале августа на рассмотрение Александру Лукашенко.

В проекте осталась идея стремления к нейтралитету, которая прописана в действующей Конституции. Отмечено, что страна исключает агрессию со своей территории, но может использовать коллективную оборону. Имеется в виду помощь от стран ОДКБ. Таким образом, прописано сразу и движение к нейтральности, и участие в блоках.

Добавлено пояснение по атомной энергии. То есть прописано, что в республике может быть мирное использование ядерных технологий.

Другая норма касается участия граждан в финансировании госрасходов. Сейчас в Конституции прописано, что граждане Беларуси «обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей».

В новой редакции есть еще норма о том, что каждый «должен проявлять социальную ответственность, своим трудом или иными формами общественно полезной деятельности вносить посильный вклад в осуществление задач государства и общества».

Почти в самом начале документа даются гарантии, что государство будет защищать историческую правду о Великой Отечественной войне и героическом подвиге белорусского народа в те времена. Об участии народов других республик, а также о еврейском народе, ничего не сказано.


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Далее тезисно опишем некоторые другие предлагаемые нормы:


возрастной ценз для президента поднимается с 35 до 40 лет;

разрешается быть президентом не более двух сроков;

президент может назначать премьера после предварительного согласия парламента;

президент формирует правительство по предложению премьера;

президент не может отменять акты правительства;

указы и распоряжения президента не должны противоречить Конституции;

президента может сместить Всебелорусское народное собрание;

гарантия защиты, обеспечения и тому подобного для бывших президентов;

парламенту продлевают срок полномочий с 4 до 5 лет;

парламентарии смогут работать в парламенте после избрания, если принесут особую присягу;

часть судей Конституционного суда избирает Совет Республики;

целый раздел о Всебелорусском народном собрании: его президиум будет постоянным органом;

гарантия защиты персональных данных граждан;

брак однозначно определен как союз мужчины и женщины;

обещание поддержки многодетных семей;

равные права мужчин и женщин;

запрет на монополизацию СМИ, в том числе со стороны государства;

запрет силовикам и судьям вступать в партии;

убрана обязанность госорганов письменно мотивировать отказ от рассмотрения обращений граждан;

обязанность граждан следить за своим здоровьем;

обещание равных возможностей для инвалидов;

научные исследования не должны приносить вред при внедрении в жизнь;

проявление патриотизма и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа — долг каждого;

впервые упомянут институт уполномоченного по правам человека (его пока нет в Беларуси), его будет назначать президент с предварительного согласия от Совета Республики на 5 лет;

впервые гражданам разрешается прямое обращение в Конституционный суд;

убирается возможность отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

 
 
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Юрий Воскресенский заявил, что на сайте его организации «Круглый стол демократических сил» опубликованы итоговые предложения конституционной комиссии.
 
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