Почему минчанин пожаловался на вид памятника летчику и что ему ответила Администрация района

сообщи л это агентству «Минск-Новости» 13 июля, а сегодня редакция опубликовала официальный ответ администрации Заводского района. Если бы не табличка, размещенная на памятнике, никто бы и не догадался, что он посвящен русскому военному летчику, основоположнику высшего пилотажа Петру Нестерову. Мужчинал это агентству «Минск-Новости» 13 июля, а сегодня редакция опубликовала официальный ответ администрации Заводского района.





Минчанин Петр Клавсуть предложил «Минск-Новости» обратить внимание на это произведение. По его словам, памятник смонтирован из плохо обработанных бревен, которые, видимо, олицетворяют самолет. К одному из бревен прикреплена грубо обструганная дощечка, напоминающая воздушный винт. Крепление бревен выполнено небрежно. Неподалеку от этого сооружения установлены три деревянные арки. Смысловая связь между ними и памятником не улавливается.





— Считаю проектное решение этого памятника весьма сомнительным. Создаваемый им образ никак не соответствует заявленной теме. Исполнение кустарное. Кроме того, по бревнам и аркам лазают дети, что небезопасно, — утверждал мужчина.





Редакция «Минск-Новости» разделило эту точку зрения. П. Нестеров был выдающимся авиатором. Имея глубокие знания в области математики и механики, он теоретически обосновал возможность выполнения на самолете глубоких виражей и осуществил их на практике, первым в мире выполнил «мертвую петлю».





— Удивительно, что сущность его натуры и его достижений кто-то попытался выразить посредством тяжелых деревянных колод. Такое впечатление, что аборигены какого-то затерянного в джунглях племени случайно увидели в небе аэроплан и постарались запечатлеть его. А потом кто-то умудрился установить эту поделку на видном месте в Минске, — пишут на сайте агентства.









Кстати, вот как выглядит памятник П. Нестерову, установленный в Киеве.





Уже на следующий день администрация Заводского района ответила на публикацию «Минск-Новости». Вот что написано в ответе:





«Администрация Заводского района г. Минска совместно с государственным предприятием «Зеленстрой Заводского района г. Минска» информирует о следующем.





В связи с неоднократными обращениями граждан о благоустройстве ул. Нестерова специалистами государственного предприятия «Зеленстрой Заводского района г. Минска» была разработана концепция эстетизации, предусматривающая собой установку малой архитектурной формы, посадку деревьев и кустарников.





Учитывая, что улица носит имя известного летчика Петра Нестерова, была предложена к установке малая архитектурная форма, стилизованная под самолет, с информационной табличкой. Основная цель — напомнить жителям района о русском военном летчике, штабс-капитане, основоположнике высшего пилотажа. Герой авиации погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.





Администрация района не называла проведенное благоустройство памятником, осознает масштабность фигуры летчика и возможность увековечивания его памяти в более значимых постановках.





Так, «неравнодушный житель» из предыдущего сообщения на портале «Минск-Новости» приводит памятник, воздвигнутый Петру Нестерову в столице одной из соседних стран, не учитывая ни стоимость, ни место установки, ни иные факторы.





В то же время малая архитектурная форма была выполнена в соответствии с эскизным предложением, обработана антисептическими пропитками, отшлифована. Установлены перголы в количестве 6 штук, которые будут служить опорами для винограда девичьего и создавать легкую тень. По выполненной работе государственным предприятием «Зеленстрой Заводского района г. Минска» уже получены положительные отзывы и благодарности от жителей ул. Нестерова.





Работа по благоустройству района продолжится".



