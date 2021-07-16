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Защита суверенитета: Лукашенко утвердил поправки в закон
16.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поправки в закон. Документ о защите суверенитета и конституционного строя в Беларуси изменится. Президент страны Александр Лукашенко утвердил дополнения, передает «МИР 24».
В нем четко прописали, что считается беспорядками, из-за которых грозит режим чрезвычайного положения. Захват власти, вооруженный мятеж, конфликты с угрозой жизни и безопасности людей. Это лишь некоторые пункты. Также более конкретными стали ограничения при режиме ЧП.
Обеспечивать режим чрезвычайного положения теперь смогут МЧС, Следственный комитет и другие силовые органы.
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В нем четко прописали, что считается беспорядками, из-за которых грозит режим чрезвычайного положения.
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