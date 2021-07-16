Защита суверенитета: Лукашенко утвердил поправки в закон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поправки в закон. Документ о защите суверенитета и конституционного строя в Беларуси изменится. Президент страны Александр Лукашенко утвердил дополнения, передает «МИР 24».

В нем четко прописали, что считается беспорядками, из-за которых грозит режим чрезвычайного положения. Захват власти, вооруженный мятеж, конфликты с угрозой жизни и безопасности людей. Это лишь некоторые пункты. Также более конкретными стали ограничения при режиме ЧП.

«Законодатель посчитал необходимым более разъясненно, более детально дать те нормы, которые являются основанием для введения чрезвычайного положения. В настоящее время все государства идут по пути оперативной корректировки законодательства именно для того, чтобы эта социальная конфликтность, возникшая во всем мире, чтобы она не накрыла все человечество», – сказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков.

Обеспечивать режим чрезвычайного положения теперь смогут МЧС, Следственный комитет и другие силовые органы.