Когда отпуск у всех, но только не у вас —7 способов перезагрузиться

Источник материала: ProBusiness



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Отпускной сезон в самом разгаре, но далеко не все могут позволить себе выпасть из рабочего ритма. Чаще всего это касается руководителей, которые пока не успели выстроить полностью автономную работу команды, либо же собственников малого бизнеса, где замены нет и не предвидится. Как сохранить рабочий тонус в таких условиях? Психолог, HR-консультант Мила Илагина предложила семь простых, но работающих приемов.



Мила Илагина

Психолог, HR-консультант

— «Отпуск? Да, я знаю, нужен, но давайте попробуем найти другие способы, как мне быть» — такие слова я часто слышу от руководителей, которые по разным причинам не могут взять и уехать, хотя по всем признакам давно пора (когда чувствуется фоновая тревожность, раздражительность, нехватка сил, а в более усугубленном варианте — сложности с концентрацией внимания, усталость даже после полноценного сна).

В чем же волшебство отпуска, зачем он вообще придуман? Я задавала этот вопрос, и, если резюмировать ответы, они были следующими: отпуск позволяет переключить внимание, на время освободиться от обязательств, дать отдохнуть тем «мышцам» (не столько физическим, сколько ментальным), которые постоянно нагружены, ослабить хватку привычного ритма, почувствовать краски и вкус иной жизни, которая в рутине дней не случается или случается редко. Откликается? Мне — да.

Я убеждена, что смена обстановки, окружения, занятий, даже еды и состава воды — все в отпуске работает на то, чтобы мы помогали своим ресурсам восполняться и заряжали внутреннюю батарейку. Но не стану нагнетать, что кроме отпуска ничего не поможет. В деле сохранения душевных ресурсов и равновесия нет мелочей.



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Предлагаю попробовать семь приемов, которые были выработаны в нашей совместной работе с руководителями. Их можно использовать по очереди, сочетая друг с другом, а можно остановиться на одном, самом для вас подходящем. Они просты, я бы даже сказала, очевидны и одновременно эффективны. Главное — делать.

1. Управлять вниманием.

Где наше внимание — туда мы свою энергию и направляем. Сегодня большинство из нас старается разнообразить дни: спорт, прогулки с семьей, красивая еда, приятное общение. Но предлагаю понаблюдать за собой.

Зачастую мысли о проектах, заказах, договорах, налогах, проблемах с персоналом, как прилипчивые мухи, роятся в голове без перерыва, даже во сне.

Если это так, то пора учиться этот поток останавливать, иначе риск остаться без сил очень высок.

Работе — рабочее время, а все остальное — для жизни, которая должна быть максимально свободной от рабочих тем и работы. Стоите в очереди за выпечкой? Ни о чем не думайте или полюбуйтесь видом за окном. Едете в машине? Слушайте музыку, не проверяйте мессенджеры в телефоне и уж тем более не ведите переписку. В тренажерном зале? Значит, концентрация только на весах и технике. Собираетесь ложиться спать? Вспомните о том, что есть книги.

Если сложно переключать внимание (а так, как правило, и есть), то этому можно научиться. Медитации стали такими популярными именно потому, что с их помощью люди учатся управлять вниманием. Подберите медитацию для себя, и любое дело, будь то ужин или спортивная тренировка, начинайте с нее. Сейчас такой «медитацией» выступают смартфоны, и это ужасно загрязняет эфир и наполняет мысли еще большим сумбуром.



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5−10 минут медитации, направленной на то, чтобы очистить голову от мыслей о работе, могут творить чудеса — проверьте. В сумме за день вы потратите примерно полчаса, но при этом сохраните кучу сил, которые раньше уходили на пережевывание одних и тех же мыслей, даже когда вы уже давно не на работе.

2. Организовать полноценные выходные.

Когда я предлагаю людям вспомнить, на что они тратят два дня выходных, чаще всего оказывается, что они решают семейные проблемы, делают домашние дела, выясняют отношения и так далее. Многие боятся «зря потратить это время» и бегают по выставкам, тусовкам, читают умные книги и смотрят новинки кино. За два дня люди чего только не успевают сделать! Все эти дела нужные, важные и по-своему хороши.

Но когда нашему телу набираться сил? Когда отдыхать от ответственности и нагрузки? Важно давать себе перерыв, в том числе от полезной информации.

Выходные не должны быть под завязку заполнены делами, тем более — важными, требующими напряжения или нежеланными, нелюбимыми.

Больше легкости и легкомысленности — вот что может помочь восстановиться после трудовой недели.

Хочется валяться целый день и вообще ничего не делать, но что-то гложет? Кажется, что какие-то дела просто вообще неотложные? Честно спросите себя: так ли это? Случится ли что-то страшное, если вы не выполните все запланированные дела за эти два дня? Если нет, возможно, сроки не так уж поджимают.

3. Проживать хорошее полноценно.

Совсем не нужно в плохом натужно искать хорошее. Это похоже на самообман. Но точно так же чрезмерное сгущение красок и акцентирование на плохом, прокручивание негативных мыслей можно назвать самообманом.

Понаблюдать за животными, погреться на солнце, прокатиться с ветерком на велосипеде — все эти моменты могут сильно украсить жизнь, если быть готовым к ним и оценить их по достоинству.



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Мы привыкли к насыщенному отдыху, тогда как замечать тонкие и одновременно повседневные хорошие события, давать себе время им порадоваться, как в детстве, а не просто отмечать галочкой «было», куда круче в долгосрочной перспективе. Этот навык хорош в любое время и в любом месте.

4. Планировать отпуск в перспективе.

Понимаю, что это звучит странно, но на самом деле планирование отпуска, пусть и в отдаленной перспективе, помогает пережить его отсутствие здесь и сейчас.

Когда все вокруг только и делают, что говорят об отпусках — постят фото, делятся рекомендациями, — это еще больше нагнетает обстановку. У вас возникает чувство, что вы лишены чего-то важного, что вы сделали что-то неправильно.

Чтобы не впадать в уныние, договоритесь с собой: отпуску — быть, просто немного позже.

Выбирайте место, куда вы хотите поехать, рассматривайте фото оттуда, отложите деньги на это путешествие, начните тщательно прорабатывать маршрут. Мечтайте! Не лишайте себя этого удовольствия.

5. Заняться здоровьем.

Лето — отличное время для того, чтобы пристальнее заняться здоровьем, снять последствия ежедневного стресса и дефицитов. В отпуске это происходит естественным путем: мы меняем питание, воду, дышим другим воздухом, получаем витамин D благодаря солнцу, и все это положительно сказывается на нашем самочувствии.

Но позаботиться о своем здоровье можно и без отпуска. Обратитесь к врачу, чтобы он назначил необходимые витамины и/или БАДы, если чувствуете, что вам не хватает энергии.



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Питайтесь более сбалансированно, откажитесь от алкоголя, сахаров, стимуляторов в виде 5 чашек кофе в день — и силы волшебным образом начнут прибывать. Впрочем, это хорошие перемены не только в сезон отпусков.

6. Получать новые впечатления.

Раз уж вы не поехали в отпуск, то можно себе позволить что-то, чего вы не делали ранее. Для одних людей это могут быть новые рестораны с экзотической кухней. Для других — ежевечерние SPA-процедуры или занятия необычным видом спорта. Для третьих — поход с палаткой на выходные и рыбалка с новым спиннингом, который почему-то себе не покупали. Четвертые вообще могут отправиться на электричке за ягодами — главное, чтобы ожидания оправдались и было весело.

Ищите свои потенциальные источники непривычных, неожиданных, приятных и желанных впечатлений, которые помогли бы взбодриться.

7. Перестроить свой рабочий график.

Подумайте, что побуждает меня перегружаться? Я для работы или работа для меня? Только честно. Если «работа для вас», то вы обязательно найдете свободные часы и дни для того, чтобы радовать себя и расслабляться. Что-то делегируете, от чего-то вовсе откажетесь, что-то поставите на паузу, где-то снизите планы и организуете для себя пространство, в котором вам будет комфортно даже без отпуска.



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Если же «вы для работы», то как бы вы ни старались наполниться, все будет зря. Даже больше скажу: вы еще больше усугубите свое положение, потому как чем больше ресурса — тем больше работы, и она будет поглощать вас все активнее.

Карл Сэндберг — поэт, обладатель Пулитцеровской премии, сказал: «Человек должен находить время для себя. Время — и есть наша жизнь. Если вы легкомысленно к нему относитесь, вы находите того, кто тратит его за вас… Человеку необходимо оставаться наедине с собой; просто сесть на камень в лесу и спросить себя: „Кто я, где был и куда пойду?“… Беззаботный человек сам позволяет другому завладеть своим временем».

Желаю вам владеть своим временем максимально полно!

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