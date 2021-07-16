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В Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Могут ли их получить родители?

16.07.2021 09:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Абитуриенты получат долгожданные сертификаты централизованного тестирования. Их начнут выдавать в пунктах проведения испытаний с 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Могут ли их получить родители?

Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт. Те, кто прошел тестирование в резервные дни, могут забрать свой сертификат с 23 июля. Если вдруг поступающий по уважительным причинам не сможет явиться лично, это смогут сделать за него законные представители. 

Принимать документы вузы начнут с 20 июля.

 
 
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Новости Беларуси. Абитуриенты получат долгожданные сертификаты централизованного тестирования. Их начнут выдавать в пунктах проведения испытаний с 16 июля,...
 
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