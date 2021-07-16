|
В Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Могут ли их получить родители?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Абитуриенты получат долгожданные сертификаты централизованного тестирования. Их начнут выдавать в пунктах проведения испытаний с 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт. Те, кто прошел тестирование в резервные дни, могут забрать свой сертификат с 23 июля. Если вдруг поступающий по уважительным причинам не сможет явиться лично, это смогут сделать за него законные представители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Абитуриенты получат долгожданные сертификаты централизованного тестирования. Их начнут выдавать в пунктах проведения испытаний с 16 июля,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)