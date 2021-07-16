«Поиск путей решения кризиса». Тихановская отправится с рабочим визитом в США

Источник материала: Салiдарнасць

Поездка начнется уже 18 июля.

Как сообщила команда Светланы Тихановской, политик посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию. Во время поездки запланированы встречи на высшем уровне с политиками и дипломатами, а также общение с белорусской диаспорой.





Цель рабочего визита обозначена как «поиск путей решения кризиса в Беларуси и помощи белорусам».

– Мы хотим информировать о том, что происходит в стране, – анонсировал темы обсуждений на прошлой неделе глава Кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. – Как беларусы сражаются за свое достоинство, за свой выбор и свои права. Мы хотим добиться того, чтобы США еще больше приоритизировали белорусскую проблематику в своей внешнеполитической деятельности, подключали по максимуму междунарождные механизмы.

В том числе рассчитываем, что США будет включать дипломатические ресурсы для воздействия на Россию, чтобы та ни в коем случае не пыталась, используя слабость Лукашенко, не пыталась подчинить Беларусь еще больше. Безусловно, будем говорить о поддержке гражданского общества, медиа, людей, пострадавших от репрессий, и их семей.