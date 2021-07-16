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«Поиск путей решения кризиса». Тихановская отправится с рабочим визитом в США
16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Поездка начнется уже 18 июля.
Как сообщила команда Светланы Тихановской, политик посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию. Во время поездки запланированы встречи на высшем уровне с политиками и дипломатами, а также общение с белорусской диаспорой.
Цель рабочего визита обозначена как «поиск путей решения кризиса в Беларуси и помощи белорусам».
– Мы хотим информировать о том, что происходит в стране, –
В том числе рассчитываем, что США будет включать дипломатические ресурсы для воздействия на Россию, чтобы та ни в коем случае не пыталась, используя слабость Лукашенко, не пыталась подчинить Беларусь еще больше. Безусловно, будем говорить о поддержке гражданского общества, медиа, людей, пострадавших от репрессий, и их семей.
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Поездка начнется уже 18 июля.
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