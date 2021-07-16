ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К журналистам «Радыё Свабода» также пришли с обысками

16.07.2021 09:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня утром силовики пришли с обысками не только к журналистам «Белсата», но и белорусской службы «Радио Свобода».

К журналистам «Радыё Свабода» также пришли с обысками

Сообщается об обысках у Павла Можейко, Алексея Кайриса, Христины Чернявской («Белсат», Гродно) и Валентина Жданко («Радыё Свабода»).

Силовики пришли к родителям брестского журналиста Алеся Левчука в рамках известного «хороводного дела» (ч. 1 ст. 342 УК), а также домой к нему самому. У родителей ничего не изъято.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром силовики пришли с обысками не только к журналистам «Белсата», но и белорусской службы «Радио Свобода».
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда отпуск у всех, но только не у вас —7 способов перезагрузиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by