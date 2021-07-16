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На что способны женщины за рулем? 7 фото, которые рассмешат вас до слез!

16.07.2021 10:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На что способны женщины за рулем? 7 фото, которые рассмешат вас до слез!

Большинство людей считает, что женщины плохо водят машину. И пусть это всего лишь предрассудки, на эту тему люди любят пошутить. 

Многозадачность – отличное качество. Но не когда ты за рулем


Фото: zen.yandex.ru

Типичная ситуация на дороге


Фото: livekavkaz.ru

Впереди ГАИ


Фото: funik.ru

Красиво жить не запретишь


Фото: zaebov.net

Во всем виноват навигатор!


Фото: zen.yandex.ru

А что еще делать, если очень страшно?


Фото: it.motor1.com

Она явно что-то задумала...


Фото: proimg.ru

Женщины прекрасны в любом амплуа. Особенно за рулем!

Фото обложки: drivenn.ru

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Большинство людей считает, что женщины плохо водят машину. И пусть это всего лишь предрассудки, на эту тему люди любят пошутить.  Многозадачность – отличное...
 
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