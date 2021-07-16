На что способны женщины за рулем? 7 фото, которые рассмешат вас до слез!

Источник материала: ОНТ

Большинство людей считает, что женщины плохо водят машину. И пусть это всего лишь предрассудки, на эту тему люди любят пошутить.

Многозадачность – отличное качество. Но не когда ты за рулем



Фото: zen.yandex.ru

Типичная ситуация на дороге



Фото: livekavkaz.ru

Впереди ГАИ



Фото: funik.ru

Красиво жить не запретишь



Фото: zaebov.net

Во всем виноват навигатор!



Фото: zen.yandex.ru

А что еще делать, если очень страшно?



Фото: it.motor1.com

Она явно что-то задумала...



Фото: proimg.ru

Женщины прекрасны в любом амплуа. Особенно за рулем!

Фото обложки: drivenn.ru

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