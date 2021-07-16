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На что способны женщины за рулем? 7 фото, которые рассмешат вас до слез!
Источник материала: ОНТ
Большинство людей считает, что женщины плохо водят машину. И пусть это всего лишь предрассудки, на эту тему люди любят пошутить.
Многозадачность – отличное качество. Но не когда ты за рулем
Типичная ситуация на дороге
Впереди ГАИ
Красиво жить не запретишь
Во всем виноват навигатор!
А что еще делать, если очень страшно?
Она явно что-то задумала...
Женщины прекрасны в любом амплуа. Особенно за рулем!
Фото обложки: drivenn.ru
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Большинство людей считает, что женщины плохо водят машину. И пусть это всего лишь предрассудки, на эту тему люди любят пошутить. Многозадачность – отличное...
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