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Что делать, если вы нашли на улице чужую вещь?
Источник материала: ОНТ
Потерять можно все, что угодно. Самое банальное – кошелек или мобильный телефон. Кстати, раньше с последними было проще – на них редко ставили блокировку, и нашедший мог зайти в список контактов и позвонить кому-то из родственников растеряши. Да, сейчас все эти отпечатки пальцев, распознавание лиц усложняют процесс возврата. В любом случае, найденные вещи нужно постараться отдать владельцу. Потому что, если вы решили себе их присвоить, то это может обернуться против вас.
Во времена Советского Союза с найденными вещами обходились просто – относили в бюро находок. Сейчас этой организации нет, и вот вопрос: что делать в такой ситуации: постараться вернуть самостоятельно, занести в ближайший магазин или и вовсе оставить себе? Если выбрать последний вариант, грозит административная или уголовная ответственность.
Например, если вы нашли телефон в автобусе, то лучше всего отнести его водителю. Вещь, найденную на улице, следует передать сотрудникам милиции. Если вам крупно повезло и вы нашли клад, то не спешите оставлять его себе. Ведь это также наказуемо. Передайте находку в соответствующие органы.
Человек обязан в течении двух дней сообщить о находке в органы местной власти. А также приостановить любые работы на участке. К тому же, нашедшему ценности по закону полагается вознаграждение в размере 50% стоимости клада. Однако, это только при условии, что находка будет признана историко-культурной ценностью. В иных же случаях найденные вещи поступают в собственность человека, который их обнаружил, и владельцу земельного участка.
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Потерять можно все, что угодно. Самое банальное – кошелек или мобильный телефон. Кстати, раньше с последними было проще – на них редко ставили блокировку, и...
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