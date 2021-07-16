Что делать, если вы нашли на улице чужую вещь?

Источник материала: ОНТ

Потерять можно все, что угодно. Самое банальное – кошелек или мобильный телефон. Кстати, раньше с последними было проще – на них редко ставили блокировку, и нашедший мог зайти в список контактов и позвонить кому-то из родственников растеряши. Да, сейчас все эти отпечатки пальцев, распознавание лиц усложняют процесс возврата. В любом случае, найденные вещи нужно постараться отдать владельцу. Потому что, если вы решили себе их присвоить, то это может обернуться против вас.

Во времена Советского Союза с найденными вещами обходились просто – относили в бюро находок. Сейчас этой организации нет, и вот вопрос: что делать в такой ситуации: постараться вернуть самостоятельно, занести в ближайший магазин или и вовсе оставить себе? Если выбрать последний вариант, грозит административная или уголовная ответственность.

Например, если вы нашли телефон в автобусе, то лучше всего отнести его водителю. Вещь, найденную на улице, следует передать сотрудникам милиции. Если вам крупно повезло и вы нашли клад, то не спешите оставлять его себе. Ведь это также наказуемо. Передайте находку в соответствующие органы.

Вадим Кошман, заведующий центром археологии Беларуси: «В течении семи дней человек должен об этом сообщить местным властям. Дальше он пишет отчет. Он не может рассчитывать на вознаграждение. Если это случайные случаи выявления клада, то тут другая процедура».

Человек обязан в течении двух дней сообщить о находке в органы местной власти. А также приостановить любые работы на участке. К тому же, нашедшему ценности по закону полагается вознаграждение в размере 50% стоимости клада. Однако, это только при условии, что находка будет признана историко-культурной ценностью. В иных же случаях найденные вещи поступают в собственность человека, который их обнаружил, и владельцу земельного участка.

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