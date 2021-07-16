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Число жертв наводнения на юге Бельгии достигло 11 человек
Источник материала: ОНТ
Число жертв сильнейшего за последние 20 лет наводнения в Бельгии достигло 11 человек. Об этом со ссылкой на данные местных СМИ
Помимо 11 погибших еще трое числятся пропавшими без вести – это спасатели, лодка с которыми перевернулась в грязевом потоке.
Наводнение обрушилось на Валлонию (южную часть Бельгии) в ночь со среды на четверг. Его причиной стали мощные ливни, которые ранее уже спровоцировали катастрофическое наводнение в Германии. Дожди продолжались на протяжении всего четверга, всего за сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков.
В результате стихийного бедствия оказались затоплены несколько населенных пунктов, более 20 домов полностью разрушены. Наиболее от стихии пострадали провинция Льеж, Лимбург, а также предгорья Арденн. На улицах затопленных городов уровень воды достигает отметки в 50-60 см, а иногда даже одного метра. Спасатели эвакуируют население пострадавших регионов.
Фото: RTBF
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Число жертв сильнейшего за последние 20 лет наводнения в Бельгии достигло 11 человек. Об этом со ссылкой на данные местных СМИ сообщает ТАСС. Помимо 11 погибших еще...
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