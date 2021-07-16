На фестивале «Славянский базар» МВД проводит акцию «За безопасность вместе»

Источник материала: ОНТ

И снова к теме главного музыкального праздника лета! Одним из запоминающихся событий Славянского базара в Витебске станет акция МВД, посвященная безопасности. Она уже стартовала на площадках форума.

Сразу в нескольких точках работают интерактивные площадки. Каждая входит в маршрут, по которому предложат пройти всем желающим.

Тот, кто посетит каждую локацию и разместит фото в соцсетях может выиграть велосипед. Желающих уже немало.

Иван Кубраков, министр МВД Беларуси: «Все радуются, отдыхают, на улицах спокойно, что меня, как министра МВД не может не радовать. Но и мы со своей стороны организовали работу так, что все чувствуют себя в безопасности и комфортно».

Гостей ждут фотозоны с милицейскими ретроавтомобилями и сотрудниками в форменном обмундировании прошлых лет.

Самые маленькие гости фестиваля могут сделать фото на память и познакомиться с историей службы.

Акция продлится четыре дня.

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