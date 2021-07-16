﻿ На фестивале «Славянский базар» МВД проводит акцию «За безопасность вместе». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На фестивале «Славянский базар» МВД проводит акцию «За безопасность вместе»

16.07.2021 10:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

И снова к теме главного музыкального праздника лета! Одним из запоминающихся событий Славянского базара в Витебске станет акция МВД, посвященная безопасности. Она уже стартовала на площадках форума.

Сразу в нескольких точках работают интерактивные площадки. Каждая входит в маршрут, по которому предложат пройти всем желающим.

Тот, кто посетит каждую локацию и разместит фото в соцсетях может выиграть велосипед. Желающих уже немало.

Иван Кубраков, министр МВД Беларуси: «Все радуются, отдыхают, на улицах спокойно, что меня, как министра МВД не может не радовать. Но и мы со своей стороны организовали работу так, что все чувствуют себя в безопасности и комфортно».

Гостей ждут фотозоны с милицейскими ретроавтомобилями и сотрудниками в форменном обмундировании прошлых лет.

Самые маленькие гости фестиваля могут сделать фото на память и познакомиться с историей службы.

Акция продлится четыре дня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И снова к теме главного музыкального праздника лета! Одним из запоминающихся событий Славянского базара в Витебске станет акция МВД, посвященная безопасности. Она...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области из-за непогоды в 31 населенном пункте нарушалось электроснабжение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by