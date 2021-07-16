|
На фестивале «Славянский базар» МВД проводит акцию «За безопасность вместе»
Источник материала: ОНТ
И снова к теме главного музыкального праздника лета! Одним из запоминающихся событий Славянского базара в Витебске станет акция МВД, посвященная безопасности. Она уже стартовала на площадках форума.
Сразу в нескольких точках работают интерактивные площадки. Каждая входит в маршрут, по которому предложат пройти всем желающим.
Тот, кто посетит каждую локацию и разместит фото в соцсетях может выиграть велосипед. Желающих уже немало.
Гостей ждут фотозоны с милицейскими ретроавтомобилями и сотрудниками в форменном обмундировании прошлых лет.
Самые маленькие гости фестиваля могут сделать фото на память и познакомиться с историей службы.
Акция продлится четыре дня.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И снова к теме главного музыкального праздника лета! Одним из запоминающихся событий Славянского базара в Витебске станет акция МВД, посвященная безопасности. Она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)