Почему нельзя долго лежать в ванне? Обязательно к прочтению!

Источник материала: ОНТ

Душевые кабины теряют свою актуальность во время холодов. На помощь приходит ванна. Многие мечтают после тяжелых трудовых будней принять ванну с душистой пеной и ароматизированными добавками. Разберем несколько правил приема ванных процедур.

Прием ванны во время простуды



Фото: profile.ru

Во время простуды очень хочется полежать, расслабившись в теплой или даже горячей ванне. Но специалисты в области медицины все больше спорят о том, можно ли принимать ванну во время заболевания. Одни врачи категорически против такого метода лечения, а другие, наоборот, говорят, что это полезно.

В случае, если вы решили принять ванну во время простуды, нужно помнить, что такая процедура полезна только в теплой воде и продолжительностью не более десяти минут. Ни в коем случае не мочите голову, охлаждение сейчас просто ни к чему.

Купание в ванне во время беременности



Фото: iz.ru

Многие беременные женщины задаются вопросом, можно ли принимать ванну в этот ответственный период жизни. Как и во время простуды, при беременности необходимо принимать только теплые ванны, но никак не горячие. Если вода будет горячей, существует риск навредить ребенку.

При приеме ванны беременная женщина должна соблюдать некоторые правила. Грудь в области сердца должна находиться над поверхностью воды, лежать в ванне можно не более десяти минут. И главное – запомните, что во время водных процедур рядом с беременной женщиной всегда кто-то должен быть на случай непредвиденных ситуаций.

Прием ванны при гинекологических заболеваниях



Фото: bookingsky.ru

Практически при всех заболеваниях гинекологического характера прием горячей ванны запрещен. Делайте эту процедуру только в теплой воде. Во Всемирной паутине можно встретить рекомендации, которые говорят, что в теплую воду нужно добавлять травы. Но мы рекомендуем делать это только после консультации со специалистом. Не каждая трава или эфирное масло может произвести положительный эффект на организм женщины.

Сколько времени можно проводить в ванне

В случае, если со здоровьем все в порядке, можно принимать ванну не более двадцати минут. Не переборщите при этом с различными добавками, такими как гель и шампунь, иначе кожа может открыться для инфекций и бактерий.

Можно ли читать при приеме ванны

Часто женщины предпочитают принимать ванну вместе с книгой. Они расставляют свечки, в воду добавляют соль и масла и берут любимую книжечку. То, что такой процесс может навредить здоровью, – правда.

Во-первых, в лежачем положении читать вредно для зрения.

Во-вторых, чтение при свечах также опасно для зрения. Ну а если книга электронная, то можно запросто лишиться дорогостоящего прибора.

Чем опасна ванная для мужского организма



Фото: westend61.de

Для мужчин прием ванны также может быть опасен. Данная процедура снижает активность сперматозоидов. Таким образом слишком горячая ванна может привести к бесплодию. Лучше всего принимать ее с теплой водичкой, это оптимальное решение как для мужского, так и для женского здоровья.

По материалам сайта clutch.net.ua

Фото: septik.guru

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