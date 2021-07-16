Литва предлагает ЕС ужесточить миграционное законодательство в отношении нелегалов

Источник материала: ОНТ

Литва не справляется с потоком мигрантов, но винит в этом уже не только Беларусь. Вильнюс намерен предложить Брюсселю пересмотреть миграционную политику.

По мнению литовских властей, европейские законы слишком либеральны. В Сейме считают, что действующие правила ЕС в сфере миграции устарели и дают слишком много прав нелегалам.

Из конкретных предложений: ужесточить правила обжалования мигрантами решений властей в их отношении. Приезжие активно манипулируют этим правом, затягивая депортацию.

Еще одна инициатива Литвы – запрет на свободу передвижения мигрантов по стране.

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