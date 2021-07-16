Началась выдача сертификатов Централизованного тестирования

Источник материала: ОНТ

Вступительная кампания на финише: сегодня абитуриенты начнут получать сертификаты Централизованного тестирования.

Их будут выдавать в тех пунктах, где и проводились испытания.

С собой необходимо взять пропуск на тестирование и паспорт. Сертификаты действуют два года, так их можно использовать для поступления еще не раз, если не получится поступить в этом году.

Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, документы выдадут позже, после начала приемной кампании в вузы.

Напомним, сегодня предпоследний резервный день, следующий – послезавтра.

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