|
Началась выдача сертификатов Централизованного тестирования
Источник материала: ОНТ
Вступительная кампания на финише: сегодня абитуриенты начнут получать сертификаты Централизованного тестирования.
Их будут выдавать в тех пунктах, где и проводились испытания.
С собой необходимо взять пропуск на тестирование и паспорт. Сертификаты действуют два года, так их можно использовать для поступления еще не раз, если не получится поступить в этом году.
Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, документы выдадут позже, после начала приемной кампании в вузы.
Напомним, сегодня предпоследний резервный день, следующий – послезавтра.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вступительная кампания на финише: сегодня абитуриенты начнут получать сертификаты Централизованного тестирования. Их будут выдавать в тех пунктах, где и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)