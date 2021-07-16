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Пять человек пропали без вести при затоплении шахты в Китае

16.07.2021 10:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять человек пропали без вести при затоплении шахты в Китае

По меньшей мере пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в городе Юйлинь, провинции Шэньси, на северо-западе Китая. Об этом со ссылкой на данные местных СМИ сообщает ТАСС.

Авария произошла 15 июля около 15:25 в шахте, принадлежащей компании «Хуажуй хаоцзялян майнинг». Согласно предварительным данным шахта одновременна была затоплена и завалена песком.

В данный момент экстренные службы проводят поисково-спасательные работы.

Фото: CC BY 2.0/egorgrebnev

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По меньшей мере пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в городе Юйлинь, провинции Шэньси, на северо-западе Китая. Об этом со ссылкой на данные...
 
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