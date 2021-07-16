Гороскоп на 16 июля: у Львов – мелкие неприятности в начале дня, у Рыб – больше дел, чем обычно

Источник материала: ОНТ

Звезды советуют Овнам немного подождать прежде, чем начинать какое-то дело. Есть вероятность, что вы потратите силы на то, что может произойти просто так. Доверьтесь интуиции.

Тельцов ожидают серьезные карьерные перемены. Не отказывайтесь от предложения, которое сделает вас счастливее. Под влиянием эмоций старайтесь не натворить глупостей.

Близнецам предстоит определиться с планом дальнейших действий и оценить возможные последствия каждого своего шага. Вторая половина дня обещает успех там, где нужно проявлять инициативу.

Приступ ностальгии может заставить Раков скучать по людям и местам, которые больше не присутствуют в вашей жизни. Звезды рекомендуют вам переключить внимание на способ реализации своей мечты.

Львам вряд ли удастся избежать недоразумений и мелких неприятностей в начале дня. Люди, которые окажутся рядом с вами, помогут исправить ошибки и избежать трудностей.

Сегодня у Дев позитивное настроение. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы строить планы. Правильно оцените свои силы и подумайте о тех, кто готов стать союзником.

Начало дня будет вдохновляющим у Весов. Даже самые простые дела подарят вам позитивные эмоции. То, что вы в другое время считали рутиной, станет увлекательном занятием.

Скорпионы готовы помогать другим людям и налаживать отношения, которые в последнее время складывались очень напряженно. Вам удастся найти компромисс.

Оптимизм и уверенность Стрельцов привлекут внимание окружающих и помогут произвести хорошее впечатление. Разумная экономия денег позволит вам избежать неприятностей.

Звезды рекомендуют Козерогам проявить разборчивость. Это поможет вам исключить контакт с сомнительными личностями. Не стоит ни с кем делиться своими секретами.

У Водолеев благоприятный день для новых начинаний. Сегодня вы настроены решительно и не собираетесь отступать от цели. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, что ошибались.

У Рыб дел будет гораздо больше, чем обычно. Не стоит опасаться переутомления. Вашей энергии хватит на то, чтобы выполнить все запланированные дела.

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