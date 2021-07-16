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Пожар произошел на торфопредприятии "Днепровское"
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торфопредприятии "Днепровское" произошел пожар, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"15 июля в 5.42 в МЧС поступила информация о пожаре в кирпичном здании (28х33х20 м, 1972 год постройки) брикетного цеха на территории ОАО "Торфопредприятие "Днепровское" в деревне Годылево Быховского района Могилевской области. В результате в отдельном помещении внутри цеха поврежден понижающий трансформатор, закопчены стены. Технологический процесс цеха остановлен до 20 июля для ремонта", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - грозовой разряд молнии.-0-
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Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - грозовой разряд молнии.
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