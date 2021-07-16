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В Горецком районе при пожаре уничтожено 500 т сена
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе при пожаре уничтожено 500 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 00.34 поступило сообщение о пожаре в сенохранилище (железобетонный навес 20х50 м, 2021 года постройки) на территории КФХ "Весна-Агро" возле деревни Староселье Горецкого района Могилевской области. В результате пожара уничтожено 500 т сена в рулонах и шиферное покрытие кровли", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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