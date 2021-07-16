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В Краснополье в карьере утонула женщина

16.07.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснополье в карьере утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"15 июля в 14.39 поступило сообщение об утонувшей женщине в карьере в городском поселке Краснополье Могилевской области по ул.Зеленая роща", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1984 года рождения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"15 июля в 14.39 поступило сообщение об утонувшей женщине в карьере в городском поселке Краснополье Могилевской области по ул.Зеленая роща", - рассказали в...
 
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