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В Краснополье в карьере утонула женщина
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснополье в карьере утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"15 июля в 14.39 поступило сообщение об утонувшей женщине в карьере в городском поселке Краснополье Могилевской области по ул.Зеленая роща", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1984 года рождения.-0-
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"15 июля в 14.39 поступило сообщение об утонувшей женщине в карьере в городском поселке Краснополье Могилевской области по ул.Зеленая роща", - рассказали в...
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