Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснополье в карьере утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"15 июля в 14.39 поступило сообщение об утонувшей женщине в карьере в городском поселке Краснополье Могилевской области по ул.Зеленая роща", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1984 года рождения.-0-