Источник материала: UDF



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«Инфобанк»

А именно:



беспрерывная воинственная риторика на белорусских ТВ-каналах и на полосах и сайтах государственных газет и в сети, постоянно звучащие слова «война» и «враги». А это – точно не успокаивает вкладчиков



эскалация на внешнеполитическом «фронте», в итоге вылившееся в объявление Евросоюзом секторальных санкций. А это – оправданно вызывает беспокойство вкладчиков за состояние экономики и финансов Беларуси. Соответственно и банков, где хранятся сбережения. И еще больше – за состояние валютного сектора, где невозможно исправить положение при помощи «печатного станка», и который уязвим больше всего



приближение 9 июля, даты, с которой начинает действовать новая редакция Закона РБ «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вызывает много «кривотолков».

не вынесет ли население, в итоге, все валютные депозиты? Ведь, как выше сказано, с октября 2015-го их стало меньше уже на 37%. Сколько валюты, в конечном итоге, потеряют банки из-за этого выноса, если он будет длиться еще долго?



в состоянии ли банки удовлетворить запрос вкладчиков на вынос депозитов? Другими словами – хватит ли валюты для всех валютных вкладчиков, решивших-таки закрыть валютный депозит?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы решили вынести все валютные вклады? В банках страны могут закончится доллары и евро.