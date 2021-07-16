Источник материала: UDF



Жаркое лето 2021-го / Иллюстративное фото pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси вновь обновлён температурный максимум Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели.

14 июля также был обновлен температурный максимум — в Жлобине зафиксировали +34,6 градуса (до того с 1951-го держались +33,8 в Житковичах).Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели, а в начале следующей зной начнёт отступать.