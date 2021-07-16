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В Беларуси вновь обновлён температурный максимум
Источник материала: UDF
Жаркое лето 2021-го / Иллюстративное фото pixabay.com
14 июля также был обновлен температурный максимум — в Жлобине зафиксировали +34,6 градуса (до того с 1951-го держались +33,8 в Житковичах).
Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели, а в начале следующей зной начнёт отступать.
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Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели.
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