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В Беларуси вновь обновлён температурный максимум

16.07.2021 10:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси вновь обновлён температурный максимум
Жаркое лето 2021-го / Иллюстративное фото pixabay.com
В Беларуси вновь обновлен температурный максимум за весь период метеонаблюдений, передает БелаПАН. 15 июля в Дрогичине воздух прогрелся до +35,2 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 20 лет назад в Пинске — +34,6.

14 июля также был обновлен температурный максимум — в Жлобине зафиксировали +34,6 градуса (до того с 1951-го держались +33,8 в Житковичах).

Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели, а в начале следующей зной начнёт отступать.

 
 
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Жаркая погода сохранится в нашей стране до конца недели.
 
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