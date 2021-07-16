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Николай Басков не смог выступить на открытии «Славянского базара» из-за температуры
Источник материала: UDF
Фото: instagram.com/nikolaibaskov/
15 июля в Витебске Николай Басков в окружении поклонниц открыл свою именную плиту на Аллее звезд, а уже к вечеру спешно покинул город. В Instagram он объяснил, что не сможет присутствовать на церемонии открытия фестиваля по состоянию здоровья:
«К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание».
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В Instagram он объяснил, что не сможет присутствовать на открытии фестиваля по состоянию здоровья.
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