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Николай Басков не смог выступить на открытии «Славянского базара» из-за температуры

16.07.2021 10:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Николай Басков не смог выступить на открытии «Славянского базара» из-за температуры
Фото: instagram.com/nikolaibaskov/
Российский певец Николай Басков не смог выступить на церемонии открытия «Славянского базара» из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

15 июля в Витебске Николай Басков в окружении поклонниц открыл свою именную плиту на Аллее звезд, а уже к вечеру спешно покинул город. В Instagram он объяснил, что не сможет присутствовать на церемонии открытия фестиваля по состоянию здоровья:

«К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание».
 
Теги: Витебск
 
 
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В Instagram он объяснил, что не сможет присутствовать на открытии фестиваля по состоянию здоровья.
 
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