Источник материала: UDF



Фото: instagram.com/nikolaibaskov/

«К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николай Басков не смог выступить на открытии «Славянского базара» из-за температуры В Instagram он объяснил, что не сможет присутствовать на открытии фестиваля по состоянию здоровья.