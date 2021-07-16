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Вновь пришли за журналистами: обыски проходят по всей стране - дополняется
Источник материала: UDF
Фото из архива zerkalo.news
Основатель курсов «Мова нанова», журналист Глеб Лободенко написал на своей странице в Facebook, что у него проходит обыск.
Галина Абакунчик пишет, что за ней пришли.
«Белсат» сообщает, что силовики и у журналиста Игоря Ильяша — мужа осужденной за стрим с «Площади перемен» Екатерины Андреевой.
В Гомеле обыск идет у журналиста Евгения Меркиса.
«Ператрус. Папярэдні быў у лютым сёлета. Усё будзе добра!» — пишет у себя в Facebook журналист.
В Гродно быск проходит у журналиста Алексея Кайриса. Пришли также к сотрудничающему с «Белсат» Павлу Можейко.
Правозащитники сообщают, что пришли и к журналистке «Белсат» Христине Чернявской.
«Радыё Свабода» сообщает, что по имеющейся информации, пришли с обыском к их журналисту Валентину Жданко. Рано утром прошел обыск в квартире бывшей сотрудницы «Радыё Свабода» Инны Студзинской. Как сообщил ее сын, Студзинская задержана.
В Пинске сотрудники Брестского уголовного розыска приходили к журналисту Виктору Ярошуку. Как сообщает «Белсат», журналист проходи свидетелем по уголовному делу, у него изъяли компьютер и телефон, сам Ярошук на свободе.
В Бресте сотрудники ГУБОПиК пришли с обыском к родителям журналиста Алеся Левчука. Его проводили в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342 по так называемому «хороводному делу». Ничего не забрали.
Обыск прошел у сотрудничающей с «Белсат» журналисткой Анной Голётой. Как сообщает телеграм-канал телеканала, она задержана по статье о массовых беспорядках.
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В Беларуси третий день идет зачистка гражданского общества. В среду, 14 июля, прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов. Было задержано полтора десятка человек, в том числе руководители ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович. В четверг силовики наведались в офисы общественных организаций «Говори правду», «Таварыства беларускай мовы» и «Гражданский форум».
На происходящее в Беларуси отреагировали ЕС и США. Они призвали официальный Минск придерживаться международных обязательств страны уважать права человека и фундаментальные свободы и потребовал немедленного освобождения всех задержанных.
«ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы продолжим стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси», — отметил в заявлении по Беларуси Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Никаких официальных комментариев от белорусских силовых ведомств по поводу происходящего — нет.
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Третий день в Беларуси проходят массовые зачистки представителей гражданского сообщества.
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