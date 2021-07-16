Источник материала: UDF



Фото из архива zerkalo.news

«ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы продолжим стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси», — отметил в заявлении по Беларуси Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вновь пришли за журналистами: обыски проходят по всей стране - дополняется Третий день в Беларуси проходят массовые зачистки представителей гражданского сообщества.