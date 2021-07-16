







"Мы сегодня ночью осиротели… умер Анатолий Николаевич Гусаров",- написал Чергинец на своей странице в Facebook.





Гусаров ушёл с должности гендиректора "Белавиа" в начале февраля 2021 года. Он руководил авиакомпанией с начала её основания.



