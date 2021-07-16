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Умер экс-глава авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
"Мы сегодня ночью осиротели… умер Анатолий Николаевич Гусаров",- написал Чергинец на своей странице в Facebook.
Гусаров ушёл с должности гендиректора "Белавиа" в начале февраля 2021 года. Он руководил авиакомпанией с начала её основания.
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Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
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