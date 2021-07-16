Издание опубликовало отрывки из подготовленного к заседанию секретного аналитического отчета. Его автор – Владимир Симоненко, начальник экспертного управления президента РФ. Западные эксперты по России говорят о высокой вероятности подлинности документа.





Закрытое заседание Совбеза РФ состоялось 22 января 2016 года с участием Путина, ряда ключевых министров и руководителей разведывательных органов.

В секретном указе, подписанном Путиным по итогам заседания, российским шпионам было приказано найти практические способы поддержать Трампа.





На тот момент Трамп был лидером в гонке за выдвижение кандидатур от Республиканской партии. В отчете, подготовленном экспертным отделом Путина, Москве рекомендовалось использовать "все возможные способы", чтобы обеспечить победу Трампа.





В документе также говорится, что Трамп – "самый многообещающий кандидат" с точки зрения Кремля.





Отчет содержит краткую психологическую характеристику Трампа. Он описывается как "импульсивный, психически нестабильный и неуравновешенный человек, страдающий комплексом неполноценности".





Также в документе подтверждается, что Кремль обладает компроматом или потенциальным компроматом на будущего президента, собранным во время его "неофициальных визитов на территорию России".





"Совершенно необходимо использовать всю возможную силу, чтобы облегчить избрание его [Трампа] на пост президента США", – говорится в документе.





Согласно прогнозу россиян, победа Трампа "определенно приведет к дестабилизации социально-политической системы США" и заставит вырваться наружу скрытое недовольство.





Кроме того, в отчете приводятся различные меры, которые Кремль может принять в ответ на то, что он считает враждебными действиями Вашингтона. В документе идет речь о нескольких слабых местах Америки. К ним относятся "углубляющаяся политическая пропасть между левыми и правыми", медиа-информационное пространство США и настроения против истеблишмента при президенте Бараке Обаме.





Также есть параграфы о том, что Россия может внедрить "медиа-вирусы" в американскую общественную жизнь, которые могут стать самовоспроизводящимися. В отчете говорится, что это изменит массовое сознание американцев, особенно в определенных группах.





пишет news.liga.net Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу британских журналистов прокомментировать эту информацию назвал ее "криминальным чтивом",news.liga.net







