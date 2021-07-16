Кого хотим обмануть? В интернете перепродают десятки билетов на «Славянский базар» за полцены

пишет blizko.by. Но продаются они не только на сайтах билетных операторов, но и на торговых площадках в интернете. Причем объем предложения – это не 1-2 билета, а намного больше. И цены почему-то намного ниже. Билеты на выступления разных исполнителей еще остались,blizko.by. Но продаются они не только на сайтах билетных операторов, но и на торговых площадках в интернете.





Традиционный «Славянский базар» проходит в 30-й, юбилейный, раз. Кажется, что от желающих попасть на концерты фестиваля не должно быть отбоя. Однако на некоторые выступления все еще можно приобрести квитки у билетных операторов. Но и это не все. Билеты на «Славянский базар» можно купить и на площадках онлайн-торговли. Правда, парадокс в том, что билетов продается много и стоят они вдвое дешевле.

Предположим, что человек купил билет, но обстоятельства изменились, и теперь он не может попасть на выступление. В такой ситуации можно попробовать вернуть билет назад или продать его. Однако в продаже не 1 или 2 билета. Почему столько желающих сбыть квитки и выручить за них хоть какую-нибудь сумму?

Вот, например, билет на гала-концерт в рамках дня Союзного государства. Мероприятие пройдет 16 июля.

Билет стоит 40 рублей, но продается в 2 раза дешевле – за двадцать.





Мы связались с Натальей – продавцом билета. Наталья живет Витебске . Собеседница сказала, что сама не сможет попасть на концерт, поэтому решила продать билет. Пока по объявлению ей никто не звонил.

По этому билету можно попасть на международный конкурс исполнителей эстрадной песни, который также пройдет в рамках «Славянского базара» и состоится 17 июля.





На билете указана цена в 42 рубля 50 копеек, но пытаются продать его со скидкой – всего за 25 рублей.









Мы связались с продавцом. Дмитрий живет в Витебске.

– Нам на работе от профсоюза давали билеты. Так получилось, что я его вытащил жребием. Один идти не хочу, а родители – на даче, – объясняет Дмитрий. – Не хочется, чтобы билет пропадал. А за полную стоимость, я знаю, его никто не возьмет. Может, хоть за такую символическую цену купят. Но пока мне никто не звонил.

Вот билеты на гала-концерт мастеров искусств Беларуси, который должен состояться 18 июля.





Один билет стоит 50 рублей, но продают его всего за пятнадцать – дешевле больше, чем в 3 раза. В описании к товару написано следующее : «Продаю билеты на «Славянский базар» на 18 июля в 18.00 «Мастера искусств Беларуси». Цена на билете указана в 50р за 1 билет, но продаю по 15р. 1 билет 15 рублей. 2 билета 30 рублей».

Мы позвонили продавцу, но на вопрос, почему он продает билеты так дешево, собеседник ответил, что «не хочет давать никаких комментариев по этому поводу».

Можно купить билеты и на закрытие фестиваля 18 июля.

На квитках видно, что один билет стоил 67 рублей 50 копеек. Продавец Светлана указала в объявлении, что цена договорная.

Звоним Светлане.

– Да, продаю билеты, – подтверждает Светлана, которая живет в Полоцке. – 70 рублей за 2 билета. Там 1 билет стоит 67,50, а я продаю 2 билета за 70 рублей.

– А почему решили продавать?

– Потому что не получается ехать. Мужа отправили в командировку, а одна я не хочу.

– Вы приобретали билеты заранее?

– Да, заранее, ну, нам на работе выдавали. Я в медицине работаю – нам давали на работе. 67,50 – это уже со скидочкой.

– Вам их бесплатно давали или продавали?

– Нет, нам не бесплатно давали, нам продают сейчас. Сейчас бесплатно нигде не дают, поверьте. Нам продали со скидкой в 10%, а так он еще дороже стоил, но для нас как работников – дешевле. Люди едут: это же закрытие, концерт хороший.

Мы пообщались с четырьмя продавцами билетов на концерты «Славянского базара», но предложений купить квиток на фестиваль на одном только kufar.by намного больше. Трое собеседников нам сказали, что по объявлениям им никто не звонил.

Интересно , что на фотографиях билетов видны штрих-коды. Как будто продавцы совсем не опасаются, что кто-то может воспользоваться такой оплошностью и поработать с фотошопом. Неужели билеты на фестиваль настолько не ценятся?





Фото: sputnik.by / скриншоты и фото билетов – с сайта kufar.by



