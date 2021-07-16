ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

16.07.2021 10:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На протяжении 30 лет каждое лето живописный белорусский Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 15 июля эта традиция осталась неизменной.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Юбилейный «Славянский базар» официально открыл свои гостеприимные двери. О торжественном старте форума по традиции объявил Александр Лукашенко. Фестиваль поистине стал не только визитной карточкой города, но и своеобразным брендом нашей страны.

 

Репортаж Виктории Ходосок.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Виктория Ходосок, корреспондент:
Белорусский Витебск уже давным-давно знают как один самых творческих городов с особой атмосферой. Конечно, весомую лепту в такую характеристику внес знаменитый «Базар». Ведь это музыкальный фестиваль с большой историей и международным размахом.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Но радостно вот что: только посмотрите, сколько людей приехали на открытие фестиваля.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Увага! Гаворыць і паказвае Віцебск! Добры вечар, дарагія сябры!

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Виктория Ходосок:
Встречаться каждое лето в городе над Двиной, чтобы, как говорится, «побазарить», уже стало доброй традицией. Но этот год особенный. Во-первых, потому что юбилейный – 30-й по счету – форум, а во-вторых – уж очень много постороннего шума сопровождало подготовку к музыкальному фестивалю. Искусство принудительно «затянули» в политику, и уже «базар» особо активные пытались вести на своем языке. Но, благо, тем, кто в здравом уме, диалекты не по вкусу. Васильковому фестивалю в Витебске, бесспорно, быть.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Александр Лукашенко: «Фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство»

Было время, и в это трудно поверить, когда ставился вопрос: нужен ли вообще фестиваль Витебску? Но четкая позиция была и остается у главы государства: «Славянский базар» – это наша визитная карточка.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Все эти дни в Витебске по-хорошему шумно и музыкально. Поработать и заодно душой отдохнуть в город над Двиной приехали десятки известных музыкантов из разных стран. Тысячи километров преодолели многие зрители. Все это говорит о том, что «Базар» объединяет народы. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетнейший международный конкурс именно профессионального вокального мастерства. Подчеркну, конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Виктория Ходосок:
Да, времена сейчас непростые – пандемия, передел мира, гибридные войны. Но белорусский «Базар» – по-прежнему нить, которая связывает страны и народы. Белорусы всегда рады гостям: встречают ярко, грандиозно и со всей теплотой славянской души.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

«Базар» – это то, что навсегда оставит отпечаток в памяти каждого его гостя и наверняка по-хорошему заставит приехать еще не раз.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На протяжении 30 лет каждое лето живописный белорусский Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанин отремонтировал личный автомобиль за счет предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by