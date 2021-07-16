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Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На протяжении 30 лет каждое лето живописный белорусский Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 15 июля эта традиция осталась неизменной.
Юбилейный «Славянский базар» официально открыл свои гостеприимные двери. О торжественном старте форума по традиции объявил Александр Лукашенко. Фестиваль поистине стал не только визитной карточкой города, но и своеобразным брендом нашей страны.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Но радостно вот что: только посмотрите, сколько людей приехали на открытие фестиваля.
Увага! Гаворыць і паказвае Віцебск! Добры вечар, дарагія сябры!
Виктория Ходосок:
Было время, и в это трудно поверить, когда ставился вопрос: нужен ли вообще фестиваль Витебску? Но четкая позиция была и остается у главы государства: «Славянский базар» – это наша визитная карточка.
Все эти дни в Витебске по-хорошему шумно и музыкально. Поработать и заодно душой отдохнуть в город над Двиной приехали десятки известных музыкантов из разных стран. Тысячи километров преодолели многие зрители. Все это говорит о том, что «Базар» объединяет народы. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Виктория Ходосок:
«Базар» – это то, что навсегда оставит отпечаток в памяти каждого его гостя и наверняка по-хорошему заставит приехать еще не раз.
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Новости Беларуси. На протяжении 30 лет каждое лето живописный белорусский Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в...
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