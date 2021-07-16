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Очень жаркая погода ожидается в Беларуси

16.07.2021 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

16 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.

Очень жаркая погода ожидается в Беларуси

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +32..+34°C;
  • Витебск +30..+32°C;
  • Гомель +31..+33°C;
  • Гродно +31..+33°C;
  • Могилев +32..+34°C;
  • Минск +31..+33°C.

Восьмой день подряд в Беларуси стоит аномальная жара. Количество температурных рекордов на метеостанциях достигло 123, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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16 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.
 
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