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Очень жаркая погода ожидается в Беларуси
Источник материала: Навiны
16 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
Восьмой день подряд в Беларуси
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16 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.
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