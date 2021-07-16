Очень жаркая погода ожидается в Беларуси

16 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.





По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +32..+34°C;

Витебск +30..+32°C;

Гомель +31..+33°C;

Гродно +31..+33°C;

Могилев +32..+34°C;

Минск +31..+33°C.

Восьмой день подряд в Беларуси стоит аномальная жара . Количество температурных рекордов на метеостанциях достигло 123, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.