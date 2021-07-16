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Тихановская отправится с визитом в США

16.07.2021 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская 18 июля начнет рабочий визит в США. Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.

Тихановская отправится с визитом в США

«Там она планирует провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и, конечно, диаспорой. Цель поездки — поиск путей решения кризиса в Беларуси и помощи беларусам», — отмечается в релизе.

Программа визита «все еще в стадии проработки». Будет ли встреча с президентом США Джо Байденом, не сообщается.

Ранее планировалось, что Тихановская посетит США в январе, однако визит был отложен.

 

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Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская 18 июля начнет рабочий визит в США. Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.
 
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