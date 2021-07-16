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Могилевчанин взял у знакомых в долг около Br30 тыс. и не вернул

16.07.2021 10:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял у знакомых в долг около Br30 тыс. и не вернул, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратились сразу несколько граждан: 42-летний житель Могилевской области, 53-летний могилевчанин, 36-летний водитель одной из организаций города и 41-летний электросварщик. Всех заявителей объединяло то, что у них взял взаймы деньги один и тот же знакомый, однако возвращать не стал. Общая сумма ущерба была оценена в Br28 164", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что деньгами завладел 42-летний могилевчанин, водитель одной из организаций города. Общаясь с разными людьми, мужчина делился с ними своими планами начать самостоятельное дело. Но, как выяснялось в разговоре, у него не хватало денег на раскрутку собственного бизнеса. Могилевчанин просил одолжить ему сумму, которую обещал в скорости вернуть. Он был очень убедителен - знакомые и приятели давали деньги. Вначале, когда просили вернуть деньги, мужчина еще придумывал отговорки, а после и вовсе перестал выходить на связь и сменил номер мобильного телефона.

Чужие деньги могилевчанин потратил на себя, ни о каком бизнесе он даже не помышлял.

Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Вначале, когда просили вернуть деньги, мужчина еще придумывал отговорки, а после и вовсе перестал выходить на связь и сменил номер мобильного телефона.
 
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