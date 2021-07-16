Брестчанин отремонтировал личный автомобиль за счет предприятия

Источник материала: БелТА

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 32-летнего жителя областного центра, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

Мужчина работал главным инженером в одном из торговых предприятий города. Согласно материалам дела, в июле прошлого года он решил отремонтировать свою "Ауди 80". На СТО, с которой у организации был заключен договор об оказании услуг, он предложил заказать и установить запасные части на личный автомобиль и служебный "Фольксваген Пассат", а в акте выполненных работ указать сведения о ремонте только служебной машины. В противном случае угрожал прекращением договорных обязательств. Посчитав, что расторжение договора не выгодно, работники СТО пошли на поводу у обвиняемого. В результате услуги по ремонту личной машины инженера на сумму более Br860 оплатило предприятие.

Факт противоправной деятельности выявили сотрудники милиции. В ходе допроса мужчина полностью признал вину и пояснил, что его личный автомобиль нуждался в ремонте, однако денег на это не хватало. Ущерб, причиненный преступлением, он возместил.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-