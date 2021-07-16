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В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост

16.07.2021 10:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Нидерландов Максима открыла в Амстердаме первый в мире стальной пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере, сообщает Associated Press.

Сооружение установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Мост временный - через два года его заменят на привычный, который сейчас на реставрации.

В разработке проекта, занявшего более четырех лет, участвовали инженеры из Имперского колледжа Лондона. Напечатала мост нидерландская компания MX3D. Шеститонная конструкция будет оснащена датчиками, которые исследователи из Имперского колледжа Лондона будут использовать для наблюдения за мостом в режиме реального времени и определения того, как он реагирует на перемещение пешеходов.

Доктор Крейг Бьюкенан из департамента гражданского строительства сказал, что данную 3D-технологию необходимо тщательно исследовать, поскольку у нее есть большой потенциал как в плане эстетики, так и в плане эффективного дизайна и экономии материала.

К слову, это не первый мост, созданный с помощью 3D-печати, но первый из стали. До этого изобретатели печатали мост из пластика и цемента.-0-

В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост
Компьютерная модель моста

В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост
Транспортировка моста

В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост
Доставка моста к месту установки

В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост
Установка моста на место

Фото Instagram-канала mx3d.metal.printing

 
Теги: Минск
 
 
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Шеститонная конструкция будет оснащена датчиками, которые исследователи из Имперского колледжа Лондона будут использовать для наблюдения за мостом в режиме...
 
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