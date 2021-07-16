Источник материала: БелТА

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Турагент из Мозыря обманула клиентов на деньги - возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

С заявлением о мошенничестве в Мозырский РОВД обратились более 10 человек. В обмане люди заподозрили местного индивидуального предпринимателя, которая под видом оказания туруслуг незаконно завладевала их деньгами.

Сотрудники уголовного розыска установили, что с 2019 года бизнес-леди стала работать с крупным ритейлером по организации туристического отдыха за рубежом. Она находила желающих отдохнуть, подбирала им туры и принимала наличные за услуги. "Уже через год коммерсантка решилась на аферу: получая полную предоплату, отменяла бронь, а деньги присваивала. Более того, за чужой счет она умудрилась слетать на отдых за границу", - отметила официальный представитель МВД.

Схема действовала до весны этого года, пока клиенты не стали обращаться непосредственно к туроператору. По сведениям оперативников, обманутыми оказались как минимум около двух десятков человек. Сейчас проводится проверка.

По трем эпизодам следователи уже возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

В МВД просят всех, кому что-либо известно о противоправных действиях подозреваемой, и тех, кто стал жертвой обмана, сообщить об этом по телефонам (8029) 538-22-23, (8029) 248-42-46 или 102.

Правоохранители напомнили и простые правила, которые актуальны в разгар сезона отпусков и помогут обезопасить от недобросовестных туристических компаний. Прежде чем заключить договор, необходимо изучить историю фирмы и отзывы о ней. Следует внимательно читать условия договора на туробслуживание. В документе обязательно должны быть данные о турфиме, сведения о потребителе и его попутчиках, стоимости туруслуги, программа туристического путешествия. При оплате клиент должен получить финансовый документ (туристическую путевку или кассовый чек).-0-