ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Турагент из Мозыря "разводила" клиентов на деньги

16.07.2021 10:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Турагент из Мозыря обманула клиентов на деньги - возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

С заявлением о мошенничестве в Мозырский РОВД обратились более 10 человек. В обмане люди заподозрили местного индивидуального предпринимателя, которая под видом оказания туруслуг незаконно завладевала их деньгами.

Сотрудники уголовного розыска установили, что с 2019 года бизнес-леди стала работать с крупным ритейлером по организации туристического отдыха за рубежом. Она находила желающих отдохнуть, подбирала им туры и принимала наличные за услуги. "Уже через год коммерсантка решилась на аферу: получая полную предоплату, отменяла бронь, а деньги присваивала. Более того, за чужой счет она умудрилась слетать на отдых за границу", - отметила официальный представитель МВД.

Схема действовала до весны этого года, пока клиенты не стали обращаться непосредственно к туроператору. По сведениям оперативников, обманутыми оказались как минимум около двух десятков человек. Сейчас проводится проверка.

По трем эпизодам следователи уже возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

В МВД просят всех, кому что-либо известно о противоправных действиях подозреваемой, и тех, кто стал жертвой обмана, сообщить об этом по телефонам (8029) 538-22-23, (8029) 248-42-46 или 102.

Правоохранители напомнили и простые правила, которые актуальны в разгар сезона отпусков и помогут обезопасить от недобросовестных туристических компаний. Прежде чем заключить договор, необходимо изучить историю фирмы и отзывы о ней. Следует внимательно читать условия договора на туробслуживание. В документе обязательно должны быть данные о турфиме, сведения о потребителе и его попутчиках, стоимости туруслуги, программа туристического путешествия. При оплате клиент должен получить финансовый документ (туристическую путевку или кассовый чек).-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С заявлением о мошенничестве в Мозырский РОВД обратились более 10 человек. В обмане люди заподозрили местного индивидуального предпринимателя, которая под видом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинские правозащитники призвали Зеленского разорвать отношения с режимом Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by