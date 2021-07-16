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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В начале торгов 16 июля белорусский рубль продолжил укрепляться к основным валютам С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,26%.

С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,26%.По даннымна 10:05:Курс доллара снижается шестые торги подряд. Сегодня утром доллар подешевел на 0,0081 BYN до 2,5361 BYN/USD — минимума за 10 дней.Курс евро упал на 0,0094 BYN до 3,0018 BYN/EUR и оказался на минимуме за 15 дней.Курс российского рубля понизился на 0,0053 BYN до 3,4264 BYN/100 RUB до минимума за 51 день.За минувшие сутки российский рубль незначительно укрепился к доллару, курс которого просел на 6 копеек до 74,16 российских рублей.Курс евро утром в Москве понизился на 26 копеек до 87,58 российских рублей.