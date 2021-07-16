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В начале торгов 16 июля белорусский рубль продолжил укрепляться к основным валютам

16.07.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В начале торгов 16 июля белорусский рубль продолжил укрепляться к основным валютам
Иллюстративное фото
Пятничные торги на БВФБ открылись снижением курсов доллара, евро и российского рубля. Стоимость валютной корзины опустилась на 0,23%.

С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,26%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:05:

Курс доллара снижается шестые торги подряд. Сегодня утром доллар подешевел на 0,0081 BYN до 2,5361 BYN/USD — минимума за 10 дней.

Курс евро упал на 0,0094 BYN до 3,0018 BYN/EUR и оказался на минимуме за 15 дней.

Курс российского рубля понизился на 0,0053 BYN до 3,4264 BYN/100 RUB до минимума за 51 день.

Московская биржа


За минувшие сутки российский рубль незначительно укрепился к доллару, курс которого просел на 6 копеек до 74,16 российских рублей.

Курс евро утром в Москве понизился на 26 копеек до 87,58 российских рублей.
 
 
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С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине уже на 1,26%.
 
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