ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число электромобилей в Беларуси выросло до 4 тыс.

16.07.2021 10:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Количество электромобилей в Беларуси выросло до 4 тыс., сообщил сегодня министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

По его словам, за первое полугодие 2021 года в страну ввезено 2112 электромобилей, что больше, чем за весь прошлый год (1810 авто).

За 5 месяцев 2021 года объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электромобилей составил 3,8 млн кВтч, что на 23 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество электромобилей в Беларуси выросло до 4 тыс., сообщил сегодня министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by