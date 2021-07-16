Число электромобилей в Беларуси выросло до 4 тыс.

Источник материала: АФН

Количество электромобилей в Беларуси выросло до 4 тыс., сообщил сегодня министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

По его словам, за первое полугодие 2021 года в страну ввезено 2112 электромобилей, что больше, чем за весь прошлый год (1810 авто).

За 5 месяцев 2021 года объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электромобилей составил 3,8 млн кВтч, что на 23 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.