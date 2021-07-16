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Эйфелеву башню открыли для посещения, но есть ограничения

16.07.2021 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Эйфелева башня после долгого карантина встречает гостей. Всемирно известная достопримечательность была закрыта с октября 2020 года из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эйфелеву башню открыли для посещения, но есть ограничения

До 20 июля посетить визитную карточку Парижа может любой желающий, необходимо лишь носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Затем пускать на башню будут лишь вакцинированных. Лимит на день – до 10 тысяч гостей.

Эйфелеву башню открыли для посещения, но есть ограничения

Открытие башни стало возможным на фоне улучшения эпидобстановки в стране. По мнению экспертов, однако, расслабляться пока рано. Гендиректор ВОЗ ранее заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии.

 
 
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Новости Франции. Эйфелева башня после долгого карантина встречает гостей. Всемирно известная достопримечательность была закрыта с октября 2020 года из-за пандемии,...
 
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