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Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв

16.07.2021 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Западной Европе свирепствует циклон «Бернд». В Германии в результате масштабных наводнений погибли уже 80 человек. Более 1 300 жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв

Разгул стихии привел к катастрофическим последствиям. Затоплены дороги, разрушены дома, на улицах – мусор, десятки искореженных автомобилей и упавших деревьев.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв

В зонах стихийного бедствия проходит массовая эвакуация, без электричества остались более 160 тысяч жителей.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв

Ликвидируют последствия непогоды и в соседней Бельгии, там в списке погибших 12 человек.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв

Наводнение уже назвали крупнейшим в стране за последние 20 лет.

 
 
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В Западной Европе свирепствует циклон «Бернд». В Германии в результате масштабных наводнений погибли уже 80 человек. Более 1 300 жителей числятся пропавшими без...
 
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