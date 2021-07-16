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Придётся искать тень. Рассказываем о погоде до конца недели

16.07.2021 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Половина лета позади, но температурные рекорды продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Придётся искать тень. Рассказываем о погоде до конца недели

Новости Беларуси. Если поначалу после холодного мая теплые дни радовали, то теперь жара начала изрядно утомлять. Пить много воды, пользоваться солнцезащитным кремом, искать прохладу на природе и в тени придется и в последующие дни – до воскресенья, 18 июля, жара остается.

Максимальная температура воздуха достигнет отметки +36 °С. Обещают синоптики дожди и грозы.

 
 
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Половина лета позади, но температурные рекорды продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новости Беларуси. Если поначалу после холодного мая...
 
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