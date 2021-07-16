|
Придётся искать тень. Рассказываем о погоде до конца недели
Источник материала: СТВ
Половина лета позади, но температурные рекорды продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Если поначалу после холодного мая теплые дни радовали, то теперь жара начала изрядно утомлять. Пить много воды, пользоваться солнцезащитным кремом, искать прохладу на природе и в тени придется и в последующие дни – до воскресенья, 18 июля, жара остается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Половина лета позади, но температурные рекорды продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новости Беларуси. Если поначалу после холодного мая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)