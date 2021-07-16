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«Белорус поможет белорусу». Запущен онлайн-сервис для поиска, заказа и размещения услуг

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Поддержать земляков можно будет, заказав у них полезную услугу.

На сайте Pasluga.com белорусы могут разместить свои услуги, которые будут доступны для заказа пользователям со всего мира.

Цель платформы – помочь как белорусам, живущим внутри страны, продавать свои услуги на международном рынке, так и удовлетворить запрос диаспоры, которая часто сталкивается с трудностями поиска, заказа и оплаты услуг внутри Беларуси.

Например, перечисляет сооснователь проекта Филипп Гавришев, белорусы за границей смогут «найти репетитора по математике своим детям, сиделку для пожилых родителей или человека, который купит торт и поздравит подругу с днём рождения. Площадку, где белорус поможет белорусу, и сможет за свою услугу получить оплату».

Платформа создана белорусскими волонтерами из США, Польши, Португалии, Великобритании и Швеции. Значительная часть этой же команды, кстати, обеспечивает и работу сайта INeedHelpBy, благодаря которому уже почти год белорусы, потерявшие доход в результате политических репрессий, получают продуктовую помощь.

– Мы уделили много внимания безопасности наших пользователей, – подчеркивает сооснователь Pasluga Вадим Добровольский. – Платформа находится в западноевропейском датацентре, а вся коммуникация между пользователями происходит по зашифрованным каналам. Мы используем лидирующие международные платежные системы для проводки транзакций, что также обеспечивает дополнительную защиту.

Вывод заработанных средств, отмечают авторы проекта, абсолютно легален – через систему Payoneer, которая официально работает в Беларуси.

 
 
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Поддержать земляков можно будет, заказав у них полезную услугу.
 
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