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Усов: Кризис не разрешен, он углубляется, нарастают репрессии, что требует все большей поддержки режима со стороны Москвы
Источник материала: UDF
Павел Усов. Фото: «Белсат»
"Россия уже устала финансировать белорусский режим без каких-то реальных геополитических и военно-стратегических уступок. У нее есть свои интересы по отношению к Беларуси, и она ожидает конкретных шагов белорусского руководства по реализации договоренностей, которые были сделаны год назад (после президентских выборов и начала протестов в Беларуси Лукашенко летал к Путину в Сочи. - Ред.). А кризис не разрешен, он углубляется, нарастают репрессии, что требует все большей поддержки режима со стороны Москвы", - подчеркивает эксперт.
Такой платой за экономическую, финансовую и внешнеполитическую поддержку режима Лукашенко может быть принятие приглашения посетить аннексированный Крым, которое прозвучало уже несколько раз. Однако Лукашенко не спешит, оставляя лазейку для перезагрузки отношений с Западом, считает политолог.
"Сдерживает его и то, что идеологически признание принадлежности Крыма России может оправдать подобную политику Кремля в отношении Беларуси, тем более что Путин на днях написал статью, где четко обозначил, что независимость может быть только в рамках территории до 1922 года", - говорит Павел Усов.
Официальный Минск статью не прокомментировал, но, отмечает политолог, "Лукашенко долгое время повторял, что белорусы - это русские со знаком качества и мы - один братский народ. И в принципе статья Путина в канве той пропагандистской парадигмы, которая внедрялась в сознание белорусов Лукашенко в течение всего его правления".
Тем не менее Павел Усов считает, что статью Путина не следует игнорировать.
"Россия намерена реализовывать интеграционные процессы (в рамках Союзного государства. - Ред.) таким образом, что независимость и суверенитет Беларуси будут скорее формальным атрибутом, а внутренняя и внешняя политика будут полностью под контролем Москвы", - прогнозирует эксперт.
Уже сейчас, по мнению политолога, белорусский режим нужно оценивать как инструмент внешней политики России. В качестве примера аналитик приводит миграционный кризис, спровоцированный Минском на границе с ЕС.
"Создавать точки напряжения, устраивать провокации, подрывать систему безопасности как внутри Европы, так и на ее внешних границах, чтобы провоцировать системные кризисы на Западе, - на сегодняшний день это основа внешней стратегии РФ. И то, что сейчас происходит в Беларуси и вокруг Беларуси, выгодно России, потому что это сопряжено с множественными рисками для Европы, той же Литвы", - отмечает руководитель Центра политического анализа.
Политолог прокомментировал и предстоящие в сентябре стратегические белорусско-российские военные учения "Запад-2021".
С военными учениями может быть многое связано, говорит Павел Усов. Он соглашается и с тем, что они будут не только демонстрацией силы Западу, но могут привести и к размещению российских военных подразделений на территории Беларуси. И это будет еще одной уступкой Кремлю и платой за российскую поддержку.
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Усов: Кризис не разрешен, он углубляется, нарастают репрессии, что требует все большей поддержки режима со стороны Москвы
Россия уже устала финансировать режим Лукашенко без каких-то реальных уступок.
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