Усов: Кризис не разрешен, он углубляется, нарастают репрессии, что требует все большей поддержки режима со стороны Москвы

Источник материала: UDF



Павел Усов. Фото: «Белсат»

"Россия уже устала финансировать белорусский режим без каких-то реальных геополитических и военно-стратегических уступок. У нее есть свои интересы по отношению к Беларуси, и она ожидает конкретных шагов белорусского руководства по реализации договоренностей, которые были сделаны год назад (после президентских выборов и начала протестов в Беларуси Лукашенко летал к Путину в Сочи. - Ред.). А кризис не разрешен, он углубляется, нарастают репрессии, что требует все большей поддержки режима со стороны Москвы", - подчеркивает эксперт.

"Сдерживает его и то, что идеологически признание принадлежности Крыма России может оправдать подобную политику Кремля в отношении Беларуси, тем более что Путин на днях написал статью, где четко обозначил, что независимость может быть только в рамках территории до 1922 года", - говорит Павел Усов.

"Россия намерена реализовывать интеграционные процессы (в рамках Союзного государства. - Ред.) таким образом, что независимость и суверенитет Беларуси будут скорее формальным атрибутом, а внутренняя и внешняя политика будут полностью под контролем Москвы", - прогнозирует эксперт.

"Создавать точки напряжения, устраивать провокации, подрывать систему безопасности как внутри Европы, так и на ее внешних границах, чтобы провоцировать системные кризисы на Западе, - на сегодняшний день это основа внешней стратегии РФ. И то, что сейчас происходит в Беларуси и вокруг Беларуси, выгодно России, потому что это сопряжено с множественными рисками для Европы, той же Литвы", - отмечает руководитель Центра политического анализа.

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