«А-100 Девелопмент» презентовала новый формат загородной недвижимости

Источник материала: ProBusiness



Фото: архив компании

В комплексе «Зеленая Гавань» представили новый для Беларуси формат домов с двухэтажными квартирами — урбанхаусы. Это группа домов на 4 и 6 двухэтажных квартир с общим закрытым двором для жителей, где организованы зоны отдыха и барбекю. Застройщик уже запустил продажи первых квартир.

Урбанхаусы представляют собой блокированные дома с двухэтажными квартирами площадью 111 м². Каждая имеет отдельный вход и личную просторную террасу в закрытом от посторонних глаз общем дворе.



Фото: архив компании

Первый этаж квартиры будет включать объединенную с кухней гостиную, коридор, гостевой санузел и мини-котельную. На втором расположатся две или три спальни, ванна и балкон над входом площадью более 5 м². Урбанхаусы будут выделять высокие потолки в 2,8 метра и панорамные окна «в пол». Каждая квартира будет отдельно отапливаться газовым котлом с закрытой камерой сгорания.



Фото: архив компании

Из квартиры можно будет сразу попасть на улицу или во двор — через личную террасу, площадью порядка 17 м². Между террасами соседних квартир будет декоративное ограждение. На фасадах над ними застройщик оборудует выдвижные маркизы для защиты от дождя и солнца. А необходимую приватность создадут высокие растения перед террасой.

Своим расположением дома нового формата от застройщика образуют букву «П», внутри будет общий закрытый двор с зонами отдыха и барбекю. Внутреннее пространство — строго без автомобилей: парковки организуют за внешним периметром.



Фото: архив компании

Дома разработаны и изготовлены на заводе «Современные бетонные конструкции». Собирать новый продукт будут из новых трехслойных панелей с утеплителем.

Всего в трех первых урбанхаусах будет 16 двухэтажных квартир. Фасады домов с сочетанием фактурной и гладкой поверхностей получат мягкие естественные цвета, которые гармонично сочетаются с природным окружением «Зеленой гавани».

Квартиры в урбанхаусах уже поступили в продажу. На начальном этапе цены на них $ 1490 за «квадрат».

Дворы и улицы с урбанхаусами будет обслуживать управляющая компания «А-100 Комфорт». В случае неисправности специалистов можно будет вызвать круглосуточно, а заявки оставлять через мобильное приложение.



Фото: архив компании

Сейчас в «Зеленой Гавани» завершается строительство второй очереди жилья — уже готовы 50 коттеджей, 10 таунхаусов (58 квартир) и 4 лайнхауса (24.квартиры). Проложены асфальтированные дороги и тротуары. Параллельно ведется строительство ситихаусов — домов с разными форматами квартир, увеличенным остеклением, террасами и эксплуатируемой кровлей. Первый ситихаус планируется сдать до конца 2021 года. У этого типа жилья предусмотрены общие благоустроенные дворы со спортивными и детскими площадками.

По мере заселения комплекса начнут открываться социальные и коммерческие объекты. Так, в «Зеленой Гавани» будут построены детские сады, школы, амбулатория, торговый центр и магазины, фитнес-центр, салоны красоты, кафе и рестораны, бассейн, аптека, фермерский рынок и многое другое. Первый детский сад уже проектируется, его открытие планируется в 2024 году. Также будут созданы все условия для ЗОЖ, оборудованы спортивные станции и детские площадки, построены скверы и бульвары.



Фото: архив компании

«Зеленая гавань» находится в 3,5 км от кольцевой дороги рядом с гольф-полями чемпионского класса и заказником «Стиклево». Жилой комплекс площадью 220 га застраивается различными форматами домов в единой архитектурной стилистике: коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, ситихаусами, а теперь и урбанхаусами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи прокладываются прямо среди леса. Такая концепция — результат совместной работы английских, шведских и белорусских архитекторов. Основная идея комплекса — жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.

Александра Воронецкая Директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент»

— Удачный опыт продаж таунхаусов и лайнхаусов подтолкнул нас к разработке уникального предложения — урбанхаусов. Это новый для Беларуси формат домов, популярный в западных странах. Он отличается приватной квартирой с отдельным входом и общей благоустроенной территорией, которая поможет организовать мини-комьюнити жителей.

Такой формат обеспечивает все преимущества загородной жизни, при этом избавляя собственников от забот, связанных с уходом за территорией: таких как стрижка и полив газона, уборка снега или чистка гриля во дворе. Тренд на приобретение жилья такого формата, например, в США держится уже не один год. Наличие квартиры в таком доме обеспечивает безопасность: закрытая территория, современная охранная система. Не нужно думать о благоустройстве. Если добавить к этому ценовую доступность урбанхаусов, то нет сомнений, что их ожидает успех на нашем рынке.

— Интерес к организованной загородной недвижимости стремительно растет и продолжит усиливаться. Люди мечтают уехать из города, уединиться, отдалиться от шума, нагрузок и суеты. Все больше нуждаются в гармонии, спокойствии, тишине и размеренности. Пандемия только усилила эту тенденцию. Люди прячутся от информационных перегрузок, фильтруют общение, внимательнее относятся к окружению, фокусируются на важном, тянутся к красоте и эстетике. Все это будет влиять на выбор места для жизни. И «Зеленая Гавань» будет отвечать всем этим запросам и критериям.