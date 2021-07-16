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Упрятать в тюрьму всех? Власти зачищают свободное пространство

16.07.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 16 июля в Минске и других городах силовики вновь проводят обыски у журналистов независимых СМИ, правозащитников и общественных активистов. Есть задержанные.

Упрятать в тюрьму всех? Власти зачищают свободное пространство

По состоянию на 11:00 обыски прошли или проходят у журналистов, сотрудничающим с телеканалом «Белсат» и белорусской службой «Радио Свобода». Это:

— Евгений Меркис («Белсат», Гомель);

— Глеб Лободенко («Белсат», ведущий программы «Кожны з нас» («Каждый из нас»));

— Галина Абакунчик («Белсат»);

— Игорь Ильяш («Белсат», политический обозреватель);

— Павел Можейко  («Белсат», ведущий программы Intermarium);

— Алексей Кайрис (фрилансер, Гродно);

— Александр Саенко (фрилансер, Гродно);

— Христина Чернявская («Белсат», Гродно);

— Валентин Жданко («Радыё Свабода»);

— Анна Галёта («Белсат», задержана по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки));

— Олег Груздилович («Радыё Свабода», задержан);

— Алесь Левчук (журналист, Брест, обыски прошли дома и у его родителей в рамках известного «хороводного дела» по ч. 1 ст. 342 УК);

— Милана Харитонова (журналистка, Брест, обыски прошли дома и по месту регистрации в рамках «хороводного дела»);

— Виктор Ярошук (журналист, Пинск, проходит свидетелем в рамках уголовного дела);

— Андрей Якимуш (журналист, Пинск, обыски прошли дома и у матери);

— Инесса Студинская (бывшая журналистка «Радыё Свабода», задержана);

— Марина Дубина (директор ОО «Экодом», обыск по месту регистрации по статьям 293 и 342 УК);

— Галина Устинова («Правовая инициатива», член правления).

Сообщается также, что взломана дверь в минском офисе «Радыё Свабода».

Новая волна репрессий против СМИ и «третьего сектора» началась 8 июля.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Утром 16 июля в Минске и других городах силовики вновь проводят обыски у журналистов независимых СМИ, правозащитников и общественных активистов. Есть задержанные.
 
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