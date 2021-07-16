Источник материала: UDF



Фото: AP

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Талибы запретили нижнее белье Порка за разговор по телефону.

«Талибан» готов вернуть себе власть в Афганистане после двадцати лет подпольной борьбы. Отряды боевиков ведут наступление по всей стране, занимая крупные города, армейские базы и стратегические объекты. Под контроль талибов уже перешла половина пограничных переходов на стратегических трассах, связывающих Кабул с другими странами.На оккупированных территориях Талибан создаёт собственные органы власти, в том числе, полицию, суды и пограничную службу. Радикалы позиционируют себя как законные власти Афганистана, поэтому стремятся как можно скорее разрушить все прежние светские институты управления. Талибы ведут среди местного населения агитацию и распространяют материалы, которые предписывают афганцам новые правила поведения.Поскольку в стране не развит Интернет, талибы печатают листовки и прокламации, которые грамотные местные жители должны зачитывать своим соседям. Также новые правила жизни до граждан доводят местное исламское духовенство. Правила могут отличаться в зависимости от того, кто из полевых командиров талибов контролирует тот или иной район. В ряде случаев талибы могут казнить человека за «оскорбление Ислама», руководствуясь своими собственными представлениями об исламском праве.Законы Талибана предписывают не только правила поведения, но также стиль одежды и внешний вид. Например, мужчины обязаны не стричь и не сбривать растительность на лице, за исключением усов, которые нужно укорачивать по специальной системе. Наиболее радикально настроенные члены Талибана выступают против ношения мужчинами нижнего белья, ссылаясь на то, что в эпоху появления исламской веры его ещё не придумали.Суровые правила поведения распространяются и на женщин. На территориях, подконтрольных Талибану, женщины обязаны носить чадру, полностью закрывающую лицо и глухие, закрытые платья. В ряде случаев женщинам предписывается также носить перчатки, чтобы ни одна из частей тела не была открыта взглядам посторонних.Появление в публичном месте без чадры приравнивается к разврату. Также, женщина не может появиться в публичном месте без «махрама» - родственника мужского пола, который несёт за неё ответственность. В случае, если женщина ходит по улице в одиночку, её также могут подвергнуть наказанию «за проституцию». Наказание ждёт также её мужа, отца или другого родственника.Известны несколько решений «суда Талибана», которые попали в Сеть. Весной этого года в провинции Герат женщину приговорили к сорока ударам плетьми публично за разговор по телефону. В вину женщине поставили то, что мужчина, с которым она говорила, не был её мужем, а значит, их разговор являлся развратом. Видеозапись публичной порке были опубликована в Сети.Для мужчин контакт с женщиной также может закончиться плохо. Правозащитники зафиксировали следующие прецеденты в «уголовном законодательстве» Талибана. Если таксист везет в машине женщину с открытым лицом или без сопровождения мужчины-родственника, ему грозит тюремное заключение, а муж женщины должен быть подвергнут порке.Если женщину поймают, стирающей одежду в реке, исламские власти должны доставить ее домой, где ее муж, отец или другой родственник будет сурово наказан.Если портной будет снимать мерки с женщины, ему может грозить тюремное заключение. По всем этим «статьям» неоднократно выносились решения о телесных наказаниях для мужчин, причём поучаствовать в порке могут и посторонние люди.Несмотря на то, что Талибан пытается позиционировать себя как умеренная политическая сила, местные жители всерьёз опасаются прихода радикалов к власти. По некоторым сведениям, многим афганским женщинам, которые служили в афганской армии и полиции, «суд талибов» заочно вынес смертный приговор без права на обжалование.