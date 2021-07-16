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Аналитик: «Похоже, что шансов удержать страну у Лукашенко почти не осталось»

16.07.2021 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Аналитик: «Похоже, что шансов удержать страну у Лукашенко почти не осталось»
Коллаж: obozrevatel.com
Российский политолог Илья Гращенков - о ситуации в Беларуси.

- Лукашенко, находясь на грани потери страны и развала ее экономики, он приезжает в Москву с полным набором различных «хотелок», среди которых требование новых кредитов, помощи, поддержки, но взамен он традиционно не предлагает ничего, по крайней мере, в публичном пространстве, - пишет Илья Гращенков. - Видимо, в непубличном он и вправду предлагает что-то такое, за что Кремль готов простить многовекторному соседу все его метания.

Лукашенко просит Россию компенсировать убытки от санкций ЕС, которые были введены из-за перехвата им самолета с Протасевичем. Просит снять все ограничения на поставки из Белоруссии леса, мяса и молока. Просит дать ему заказы на поставку лифтов, дать денег на поддержку республиканской банковской системы — более 3,5 млрд долларов, перестраховать его внешние торговые контракты, снять лимиты для Белбанка, увеличить поставки бензина с его НПЗ и еще много-много чего. Из предложений только одно — переориентировать поставки калия из ЕС в РФ. При этом белорусская сторона просит «минимизировать публичные комментарии» по этой теме.

Похоже, что шансов удержать страну у Лукашенко почти не осталось.
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Белорусский правитель находится на грани потери страны и развала ее экономики.
 
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