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Политзаключенные по «делу студентов» приговорены к 2,5 годам лишения свободы

16.07.2021 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Советского района в пятницу, 16 июля, огласил приговор участникам «Дела студентов», по которому проходят 12 человек: 10 студентов, член КС Алана Гебремариам и преподавательница Ольга Филатченкова.

Они были задержаны 12 ноября в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Обвинение запросило наказание в 2 года колонии для Глеба Фицнера, признавшего свою вину, и 2,5 года заключения для всех остальных. Судья Марина Федорова удовлетворила запрос обвинения.

Кроме Фицнера, никто из фигурантов дела не признал свою вину. Все они» признаны политическими заключёнными.

Представителей посольств не пустили на оглашение приговора по причине «нет свободных мест».

 
 
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Суд Советского района в пятницу, 16 июля, огласил приговор участникам «Дела студентов», по которому проходят 12 человек: 10 студентов, член КС Алана Гебремариам и...
 
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