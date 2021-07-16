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Китай запустил общенациональную площадку торговли квотами на выбросы углекислого газа

16.07.2021 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Китай в пятницу официально запустил общенациональную площадку по торговле квотами на выбросы углекислого газа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Синьхуа", основными участниками торгов станут на начальном этапе компании, занимающиеся выработкой электроэнергии.

Торговля эмиссионными квотами будет вестись в режиме онлайн. К настоящему времени к торгам подключились порядка 2 тыс. компаний. Согласно оценкам Министерства охраны окружающей среды КНР, годовой объем выбросов углерода, участвующих в торгах компаний, составляет около 4 млрд тонн.

Развитие рынка торговли квотами на выбросы углекислого газа в Китае началось с открытия ранее тестовых площадок в таких городах, как Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин, Шэньчжэнь, а также в провинциях Хубэй и Гуандун. Данная программа была запущена в стране в 2011 году. На конец июня этого года общий объем торгов на тестовых площадках, где были заключены сделки на выбросы 480 млн тонн углерода, составил 11,4 млрд юаней (около $1,7 млрд).

Ранее заместитель министра охраны окружающей среды Чжао Инминь заявил, что открытие национального углеродного рынка поможет Китаю добиться поставленных целей в сфере экологии: к 2030 году снизить выбросы углекислого газа, а к 2060 году выйти на уровень полностью углеродно-нейтральной страны.

 
 
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Китай в пятницу официально запустил общенациональную площадку по торговле квотами на выбросы углекислого газа.
 
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